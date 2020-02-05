Гривна существенно укрепилась: курс валют от НБУ на 5 февраля

В среду, 5 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) обновил курс валют - гривна значительно укрепилась.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Курс гривны к доллару США повысился на 23 копейки - с 25,08 грн за доллар до 24,85 грн. Евро стоит 27,46 грн. Курс гривны к российскому рублю также укрепился - до 3,93 грн за 10 руб.

Эксперты прогнозировали, что в феврале доллар преодолеет отметку в 25 гривен. Это вызвано негативными тенденциями в экономике Украины, ростом политической напряженности и либерализацией валютного рынка, которую проводит Нацбанк.

Как сообщал "Апостроф", аналитики утверждают, что рост курса доллара в Украине связан с тем, что приток валюты для покупки облигаций внутреннего государственного займа оказался ниже ожидаемого.

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