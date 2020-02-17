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Гривна укрепляется: Нацбанк изменил курс валют на 17 февраля

понедельник, 17 февраля 2020, 08:07
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Фото: Facebook

В понедельник, 17 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) изменил курс валют - гривна укрепляется.

Об этом свидетельствуют официальные данные на сайте регулятора.

Курс гривны к доллару США укрепился на три копейки - с 24,48 грн за доллар до 24,45 грн. Евро стоит 26,49 грн. Курс гривны к российскому рублю остался тот же - 3,85 грн за 10 руб.

Эксперты прогнозировали, что в феврале доллар преодолеет отметку в 25 гривен. Это вызвано негативными тенденциями в экономике Украины, ростом политической напряженности и либерализацией валютного рынка, которую проводит Нацбанк.

Как сообщал "Апостроф", аналитики утверждают, что рост курса доллара в Украине связан с тем, что приток валюты для покупки облигаций внутреннего государственного займа оказался ниже ожидаемого.

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