Нацбанк обновил курс валют на 19 февраля: что происходит с долларом

В среду, 19 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) обновил курс доллара - гривна укрепляется.

Об этом свидетельствуют официальные данные на сайте регулятора.

Курс гривны к доллару США укрепился на одну копейку: с 24,45 грн за доллар до 24,44 грн. Евро стоит 26,43 грн. Курс гривны к российскому рублю также укрепился: с 3,85 грн за 10 руб до 3,83 грн.

Эксперты прогнозировали, что в феврале доллар преодолеет отметку в 25 гривен. Это вызвано негативными тенденциями в экономике Украины, ростом политической напряженности и либерализацией валютного рынка, которую проводит Нацбанк.

Как сообщал "Апостроф", аналитики утверждают, что рост курса доллара в Украине связан с тем, что приток валюты для покупки облигаций внутреннего государственного займа оказался ниже ожидаемого.

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