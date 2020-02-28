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Что будет с гривной из-за коронавируса: новый прогноз

пятница, 28 февраля 2020, 19:39
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По мнению старшего аналитика инвестиционной компании "Альпари"" Вадима Иосуба, эпидемия коронавируса Covid-19, которая стремительно распространяется по миру, может привести к росту курса доллара к гривне.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "РБК-Украина".

Как отметил аналитик, ситуация с распространением коронавируса уже оказывает влияние на глобальные рынки - из-за эпидемии инвесторы уходят из облигаций развивающихся стран. Как результат, дешевеет сырье, в частности, металлы, руда и зерно.

"В среднесрочной перспективе это окажет определенное давление на гривну", - отметил он.

Эксперт предположил, что на ближайших аукционах Минфин пойдет на некоторое увеличение доходности по ОВГЗ, чтобы удержать инвесторов, но при этом заметил, что "вряд ли доходность вырастет больше чем на 100 б. п.".

В то же время Вадим Иосуб успокоил, что падение гривны не будет значительным. По его словам, позитивным моментом для гривны в нынешней ситуации является снижения мировых цен на энергоносители.

Как сообщал "Апостроф", ранее аналитики объясняли ослабление курса гривны по отношению к доллару закупкой валюты для вывода из страны дивидендов "дочками" иностранных компаний.

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