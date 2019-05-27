Налоговики подозревают сотрудников Алло в уголовном преступлении: детали

Шевченковский райсуд Киева назначил судебно-экономическую экспертизу, которая понадобилась следователям налоговой в рамках уголовного производства по признакам уголовного преступления. Его могли совершить должностные лица Алло при закупке и реализации смартфонов Xiaomi.

Об этом говорится в определении суда.

Старший следователь управления финансовых расследований Офиса крупных налогоплательщиков ГФС Каратчук А.Н. обратился в Шевченковский районный суд Киева с ходатайством о проведении судебно-экономической экспертизы в рамках досудебного расследования уголовного производства по признакам уголовного преступления. Он ведет досудебное расследование.

Основанием для регистрации уголовного производства послужили материалы межрегионального оперативного управления Офиса крупных налогоплательщиков ГФС. Это был рапорт оперативного сотрудника, согласно которому должностные лица ООО Алло в 2018 году через аффилированное предприятие ООО Цифра Трейд импортировали от нерезидента ITT Роduction LLP и реализовывали конечному потребителю на территории Украины мобильные телефоны Xiaomi, а также планшеты, ноутбуки, аксессуары и другие гаджеты.

По данным следствия, так они уклонялись от уплаты налогов на сумму 98 млн. грн - путем занижения таможенной стоимости указанных товаров. По их мнению, это привело к фактическому непоступлению средств в бюджет в особо крупных размерах.

Возможная схема, которую используют служебные лица сети Алло, по данным следствия, заключается в использовании реквизитов подконтрольного предприятия, зарегистрированного в стране с льготным налогообложением, в целях декларирования заведомо заниженной таможенной стоимости товаров при осуществлении таможенного оформления.

ITT PRODUCTION LLP зарегистрировано в Лондоне.

Как говорится в материалах следствия, согласно документам, поданным Цифра-Трейд, стоимость телефона Xiaomi Redmi Note 6 Pro 4 Гб ram 64 Гб черного цвета составляет $95. В то же время, согласно данным сайта aliexpress.com, стоимость идентичного товара составляет $190.

"За счет неуплаты в полном объеме НДС при растаможивании товаров (190-95 = $95) занижена таможенная стоимость в 2 раза", - уточняется в определении суда.

Как сообщал "Апостроф. Экономика", Кабинет Министров назначил заместителя министра финансов Сергея Верланова председателем Государственной налоговой службы. Соответствующее решение принято на заседании в среду, 8 мая.