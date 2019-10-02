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​Администрация морских портов готовит массовые сокращения: что ждет безработных сотрудников

среда, 02 октября 2019, 18:05
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Почти 30% сотрудников планирует сократить ГП “Администрация морских портов Украины” (АМПУ). Причина - оптимизации административных расходов.

Об этом сообщил руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс.

По сообщению пресс-службы компании, оптимизация численности персонала в АМПУ, в результате которой уже было сокращено более 800 человек, проводится в течение трех лет.

"Вопросы оптимизации очень сложные, ведь мы говорим о людях, наших сотрудниках. Каждый конкретный случай требует отдельного решения. Но нам нужно повышать эффективность бизнес процессов и оптимизировать расходы", - приводятся слова Вецкаганса.

По его словам, на этом этапе процесс сокращения коснется в основном административного аппарата.

Всем уволенным сотрудникам предложат переквалификацию и занятость в других сферах. Оптимизация численности работников должна завершиться в течение 2020 года.

Также сообщается, что стратегия развития АМПУ предусматривает корпоратизацию предприятия.Следующим этапом станет реорганизация филиалов предприятия. Для этого по региональному принципу создадут сетевые администрации морских портов.

В рамках оптимизации затрат компания продолжит передачу непрофильных активов местным общинам или на приватизацию, а также вывод неосновных производственных функций на аутсорсинг.

Как сообщал “Апостроф”, агрессия России против Украины нанесла украинским морским портам на Азовском море ущерб в виде недополученной прибыли в размере около 6 млрд грн.

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