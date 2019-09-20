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​Популярная страна ЕС вводит налог для туристов

пятница, 20 сентября 2019, 11:17
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Комиссия совета по финансовым вопросам столицы Латвии Риги приняла проект введения налогов для туристов.

Об этом сообщает Delfi.

Нововведение заработает с 2021 года. Средства потратят на финансирование развития Риги и популяризации города за рубежом.

Каждый отель или хостел будет обязан брать за размещение одного туриста евро за сутки. В то же время суммарно размер налога не должен превышать 10 евро с туриста.

За детей младше 12 лет налог не нужно платить. Ежемесячно владельцы недвижимости, где останавливаются туристы, должны отчитываться на специальном сайте о количество гостей столицы и перечислять налоги.

Как сообщал "Апостроф", земельная реформа в Украине не завершена – мораторий на продажу земли продлевается ежегодно, а Украина остается единственной в Европе, где оборот сельскохозяйственных земель на рынке запрещен. Это блокирует приход в страну инвестиций и обесценивает уникальный чернозем.

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