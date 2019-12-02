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Когда состоятся новые переговоры по транзиту газа с Россией: названа дата

понедельник, 02 декабря 2019, 17:06
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В четверг, 5 декабря, может состояться следующий раунд переговоров по вопросу продления контракта на транзит газа из России через украинскую территорию.

Об этом сообщил на брифинге министр энергетики Алексей Оржель, передает "Экономическая правда".

По его словам, и украинские дипломаты и представители ЕС уже дали понять, что готовы к встрече 5 декабря или в любое другое назначенное день. В то же время представители "Газпрома" и российского правительства не ответили на предложения о встрече.

"Украинская и европейская стороны готовы к переговорам каждый день... Ближайшие даты: это может быть 5 декабря предварительно", - заметил Оржель.

Также министр высказал мнение, что обсуждать такого рода вопросы или любые другие, касающиеся энергетики на саммите "Нормандской четверки" будет "не совсем правильно".

Как сообщал "Апостроф", ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на саммите в Нормандском формате 9 декабря поднимет вопрос транзита газа через украинскую территорию.

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