понедельник, 24 июня
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.05
Меню
Экономика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

24 июня

12:49
Зверское убийство мальчика в Киеве: жуткие подробности и фото подозреваемого
12:44
В Киеве разгромили мемориал герою Небесной Сотни: сеть в гневе
12:31
СМИ узнали о неожиданной связи между окружением Зеленского и Медведчуком
12:29
​Путин уйдет: в России назвали дату политического конца страны
12:17
Появилось видео с места смертельного ДТП с фурами на трассе в Киев
12:09
Тина Кароль в красном очаровала поклонников эффектной внешностью
12:06
В НАТО приняли историческое решение по украинским военным
12:00
Улучшение самочувствия и романтические всплески: астрологический прогноз на неделю для всех знаков Зодиака
11:59
Изменения начались: синоптик порадовала Украину прогнозом погоды
11:55
Протесты в Грузии: власти выполнят одно из главных требований протестующих
11:52
ВСУ продвигаются вперед: появилось впечатляющее видео с Донбасса
11:36
Саакашвили публично психанул из-за решения ЦИК по его политсиле
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​Основатель Microsoft сделал сенсационное признание: “величайшая ошибка” Билл Гейтса

понедельник, 24 июня 2019, 11:32
переглянути новину українською

Сооснователь Microsoft Билл Гейтс считает своей самой большой ошибкой то, что компания Google, а не Microsoft разработала самую популярную операционную систему для мобильных устройств не от Apple.

Об этом он сказал в ходе выступления на мероприятии венчурного фонда Village Global, сообщает Forbes.

"Величайшая моя ошибка — это плохое руководство, которое не позволило Microsoft стать тем, чем является Android — стандартной платформой для смартфонов не от Apple", — отметил он.

По мнению Гейтса, на рынке программного обеспечения, особенно мобильных платформ, "победитель получает все": лишь одна операционная система может конкурировать с Apple.

"Если у вас лишь половина приложений или 90% приложений — вы на пути к полному провалу", — подчеркнул миллиардер.

По мнению Гейтса, для Microsoft завоевание этой ниши было "естественным делом".

"Чего это стоит? $400 млрд, которые перешли бы от компании G к компании M", — добавил бизнесмен.

Как сообщал "Апостроф", Microsoft обновил свою легендарную программу и показал новые функции.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Государственная зависимость

Стоп транш: почему МВФ на самом деле не дает Украине денег

Почему Донбасского экономического чуда не будет

Основной риск в том, что нельзя предусмотреть ситуацию на Донбассе

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: