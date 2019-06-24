​Основатель Microsoft сделал сенсационное признание: “величайшая ошибка” Билл Гейтса

Сооснователь Microsoft Билл Гейтс считает своей самой большой ошибкой то, что компания Google, а не Microsoft разработала самую популярную операционную систему для мобильных устройств не от Apple.

Об этом он сказал в ходе выступления на мероприятии венчурного фонда Village Global, сообщает Forbes.

"Величайшая моя ошибка — это плохое руководство, которое не позволило Microsoft стать тем, чем является Android — стандартной платформой для смартфонов не от Apple", — отметил он.

По мнению Гейтса, на рынке программного обеспечения, особенно мобильных платформ, "победитель получает все": лишь одна операционная система может конкурировать с Apple.

"Если у вас лишь половина приложений или 90% приложений — вы на пути к полному провалу", — подчеркнул миллиардер.

По мнению Гейтса, для Microsoft завоевание этой ниши было "естественным делом".

"Чего это стоит? $400 млрд, которые перешли бы от компании G к компании M", — добавил бизнесмен.

Как сообщал "Апостроф", Microsoft обновил свою легендарную программу и показал новые функции.