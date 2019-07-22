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​Не избежать: в России признали серьезные проблемы в экономике

понедельник, 22 июля 2019, 13:15
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Вопрос закредитованности населения негативно повлияет на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции Эхо Москвы.

"Безболезненно точно уже не получится. Давайте не увеличивать проблему в размере, не отодвигать ее туда", — сказал политик, добавив, что до 2022 проблема приведет к "взрыву" в экономике.

По словам Орешкина, ведомство разрабатывает меры, которые позволят замедлить рост кредитования.

Ранее между Центробанком и Минэкономразвития возникла дискуссия о влиянии роста потребительского кредитования на экономику России. Регулятор опубликовал доклад, согласно которому в первом квартале 2019 года ВВП России вырос на 0,5 в годовом выражении. В ЦБ полагают, что единственным драйвером экономики был рост числа потребительских и автомобильных кредитов.

С этим не согласен Орешкин, который заявил, что без ограничений по платежу к доходу на рынке "надувается пузырь". По мнению министра, в результате сложившейся ситуации Россия может столкнуться с социальными и экономическими последствиями уже в 2021 году.

Как сообщал "Апостроф", группа конгрессменов внесла в Палату представителей Конгресса США законопроект, предполагающий санкции против 24 высокопоставленных сотрудников ФСБ. Поводом для введения ограничений назван инцидент в Керченском проливе, где в ноябре 2018 года российские пограничники захватили три украинских судна с 24 членами экипажей.

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