Украина подписала соглашение о безвизе с еще одной страной

Украина подписала еще одно соглашение о безвизовом режиме. К перечню добавилась южноамериканская страна - Колумбия.

Об этом сообщил министр иностранных дел Вадим Пристайко.

По его словам, соглашение он подписал с колумбийским главой МИД Карлосом Холмсом Трухио 24 сентября. Стороны подписали документ на полях Генеральной Ассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке.

Текст соглашения между правительствами Украины и Республики Колумбия о взаимной отмене визовых требований кабинет министров принял 18 сентября. Теперь граждане обеих стран имеют возможность находиться на территории другого государства без оформления виз сроком до 90 дней в течение 180 дней.

Как сообщал "Апостроф", Польша массово отказывает во въезде украинцам с безвизом: озвучены цифры.