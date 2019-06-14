Скандал с тортами Roshen: суд принял неожиданное решение

Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск кондитерской корпорации Roshen, которая принадлежит бывшему президенту Украины Петру Порошенко, о регистрации товарного знака в виде "красного цвета материалов для упаковки кондитерских изделий».

Об этом сообщает издание "Наші гроші".

Суд обязал правительство зарегистрировать за Roshen право интеллектуальной собственности на товарный знак - использование красного цвета при упаковке кондитерских изделий.

Под действие товарного знака попали, в частности, обертки из различных материалов - пленка, бумага, ленты, веревки, нитки и прочее.

В позапрошлом году компания зарегистрировала торговый знак на красную ленту с надписью Roshen для обертывания тортов и также тех пор пыталась зарегистрировать красный цвет для упаковки своих кондитерских изделий.

В декабре 2017 Roshen выиграла суд у компании "Киевхлеб", которая обратила торт "Сказочный ключик" в красную ленту с надписями. Суд постановил, что упаковка была похожа на упаковку тортов Roshen и приговорил компании выплатить 219 000 гривен за "недобросовестную конкуренцию".

В марте 2018 суд по требованию кондитерской корпорации Roshen обязал компанию "Беллария" уничтожить все упаковки продукции, похожие на упаковку "рошеновского" Киевского торта.

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