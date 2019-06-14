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Скандал с тортами Roshen: суд принял неожиданное решение

пятница, 14 июня 2019, 12:46
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Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск кондитерской корпорации Roshen, которая принадлежит бывшему президенту Украины Петру Порошенко, о регистрации товарного знака в виде "красного цвета материалов для упаковки кондитерских изделий».

Об этом сообщает издание "Наші гроші".

Суд обязал правительство зарегистрировать за Roshen право интеллектуальной собственности на товарный знак - использование красного цвета при упаковке кондитерских изделий.

Под действие товарного знака попали, в частности, обертки из различных материалов - пленка, бумага, ленты, веревки, нитки и прочее.

В позапрошлом году компания зарегистрировала торговый знак на красную ленту с надписью Roshen для обертывания тортов и также тех пор пыталась зарегистрировать красный цвет для упаковки своих кондитерских изделий.

В декабре 2017 Roshen выиграла суд у компании "Киевхлеб", которая обратила торт "Сказочный ключик" в красную ленту с надписями. Суд постановил, что упаковка была похожа на упаковку тортов Roshen и приговорил компании выплатить 219 000 гривен за "недобросовестную конкуренцию".

В марте 2018 суд по требованию кондитерской корпорации Roshen обязал компанию "Беллария" уничтожить все упаковки продукции, похожие на упаковку "рошеновского" Киевского торта.

Как сообщал "Апостроф", партия "Европейская Солидарность" представила список из 50 кандидатов в народные депутаты Украины в многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах, которые запланированы на 21 июля.

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