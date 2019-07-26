​Россия и еще несколько стран сделали приятный сюрприз компании Пинчука

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пятница, 26 июля 2019, 10:45
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Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) временно остановила действие антидемпинговых пошлин на украинские стальные цельнокатаные колеса в размере 34,22%.

Об этом говорится в сообщении на сайте комиссии.

Согласно докладу ЕЭК, ущерб государствам — членам ЕАСТ от антидемпинговых мер против украинских колес больше, чем вероятная угроза от их импорта. Решение комиссии вступит в силу через 30 дней после опубликования и будет действовать до 1 июня 2020 года.

ЕЭК приостановила действие антидемпинговых пошлин из-за начатого повторного расследования, инициированного Департаментом защиты внутреннего рынка ЕЭК с 13 июня.

Расследование было начато по инициативе ОАО БелАЗ и национальной железнодорожной компании НК "Казакстан Темир Жолы". На рынке наблюдается дефицит ж/д колес, который нельзя восполнить импортом из третьих стран и за счет имеющихся производственных мощностей.

По прогнозу ЕЭК, в 2019 году трем странам понадобится 1,7 млн шт цельнокатаных колес, в том числе 1, 5 млн шт. требуются России, 70 тыс. шт. — Беларуси и 136 тыс. шт. — Казахстану.

По данным ЕЭК, доля импорта цельнокатаных колес в общем объеме их потребления на территории ЕАЭС составила в январе-марте 11,7% по сравнению с 18,4% годом ранее. При этом доля импорта колес из Украины составила 11,5% по сравнению с 18,4% в первом квартале 2018 года.

Действующая антидемпинговая пошлина была установлена еще в 2016 году.

Основным поставщиком колес в страны ЕЭК является компания Интерпайп бизнесмена Виктора Пинчука. По данным ЕЭК, на него приходится свыше 90% импорта железнодорожных колес в страны ЕАЭС.

Как сообщал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский тайно встречался с известным украинским олигархом Виктором Пинчуком.

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