RU  UA

пятница, 26 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.35
Меню
Налоги

Новости

26 июля

18:28
Раскрыт шантаж топ-чиновницы главой скандального суда в Киеве
18:24
Ломаченко назвал соперников, ради которых готов сменить весовую категорию
18:18
Создатели "Мстителей" показали забавную подборку неудачных дублей - скучно актерам точно не было
18:16
В Европе пригрозили Украине проблемами на 500 млн евро
18:11
Опубликована интересная инфографика по результатам выборов в Раду
17:58
Зеленский опубликовал топ-пять кандидатов на главу Одесской ОГА: список
17:37
В Киеве накрыли студию онлайн порно: опубликованы фото
17:33
​Украинцы смогут отслеживать онлайн состояние дорог: подробности
17:30
Откат до 10%: эксперт рассказал о коррупционных схемах при строительстве дорог
17:27
Коммунизм и знакомство с иностранцами: раскрыты тайны новой топ-чиновницы Зеленского
17:17
Блокирование дорожных тендеров продолжили: суд вынес скандальное решение по "Полтавабудцентру" Араика Амирханяна
17:16
Автор хита "Охрана Отмена" выпустила новый трек с ярким флешмобом в YouTube
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Европе пригрозили Украине проблемами на 500 млн евро

пятница, 26 июля 2019, 18:16
переглянути новину українською

Национальное агентство по предупреждению коррупции необходимо перезапустить из-за неспособности ведомства проверять электронные декларации.

Об этом заявил посол ЕС в Украине Хьюг Мингарелли в интервью Европейской правде.

"Мы рассчитываем, что НАПК заработает полноценно, ведь сейчас этого нет – как минимум они не способны проверять е-декларации. Мы считаем, что они должны получить те средства и тех людей, которые позволят им быть более эффективными", – сказал Мингарелли.

Он добавил, что НАПК по какой-то причине не может запустить автоматическую верификацию е-деклараций.

"Но я не буду давать указаний, что надо заменить этого, этого и вот того человека, чтобы это заработало, нет. Это задача Украины – сделать необходимые шаги, чтобы проверка деклараций заработала", – подчеркнул посол.

Мингарелли добавил, что введение автоматизированной проверки электронных деклараций госслужащих является одним из условий для получения второго транша макрофинансовой помощи ЕС в размере 500 млн евро уже к концу 2019 года.

Как сообщал "Апостроф", миссия Международного валютного фонда (МВФ) может приехать в Киев после формирования нового правительства Украины.

Фотовзгляд

Все галереи
Голосование президента на внеочередных выборах в Верховную Раду

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Как глава ГФС зарабатывает на фиктивном НДС

Уплату налогов гражданами необходимо персонализировать

Хитрость правительства с ЕСВ может выйти боком всем украинцам - экономист

Четыре миссии налогового кодекса

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: