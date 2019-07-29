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В Украине будет труднее установить коррупционеров: названа причина

понедельник, 29 июля 2019, 15:49
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Месяц назад Министерство юстиции перестало публиковать реестр коррупционеров в формате открытых данных.

Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Opendatabot.

Платформа отмечает, что в связи с этим теперь будет труднее установить совершал ли человек коррупционное правонарушение прежде, чем его назначать на госдолжность. А согласно закону, человек, совершивший такое правонарушение как минимум в течение трех лет не имеет права занимать государственные должности.

"Согласно постановлению Кабмина, Национальное агентство проводило проверку претендента на государственную должность в реестре коррупционеров. Если человек попал в реестр, то в течение трех лет его не должны были брать на работу в Госорганы", - отметил Тарас Бойко, исполнительный директор Центра политико-правовых исследований.

Ранее в эксклюзивном интервью "Апострофу" и.о. главы и заместитель главы НАПК Станислав Патюк рассказал, как агентство сотрудничает с новой властью, есть ли внутри структуры конфликты, насколько ощутимо давление со стороны топ-чиновников.

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