​Налоги необходимо снижать: в ГФС рассказали, как стимулировать рост экономики

Даже незначительное снижение налога на доходы физических лиц (НДФЛ) будет стимулировать украинскую экономику.

Об этом в интервью ЭП рассказал глава Государственной налоговой службы Украины Сергей Верланов.

"Есть стратегическое видение, что ставки НДФЛ нужно уменьшать и оставлять больше денег гражданам. Это даст толчок потреблению, что будет стимулировать экономику", - сказал Верланов.

При этом он отметил, что снижение ставки по НДФЛ планируется нерадикальное.

"У нас не супербогатая страна, не супербагатое население. Высвобождение средств прежде всего идет в накопление. Это теоретическая дискуссия. Ее еще нужно провести с МВФ", - отметил Верланов.

По его словам, важно учитывать еще и то, какой окажется цена для бюджета, удастся ли выйти на баланс. И под такие изменения Министерству финансов нужно будет балансировать расходы.

"Кроме того, НДФЛ - основной стабильный источник поступлений местных бюджетов", - добавил Верланов.

Он привел пример, что при снижении НДФЛ на 1% в 2018 году общий фонд потерял бы 15 млрд грн, а вместе с потерями местных бюджетов - 20 млрд грн.

"В пересчете на 2019 будет больше", - уточнил Верланов.

Он также считает, что при налоговой амнистии должна применяться умеренная ставка.

"То есть одноразовое декларирование по ставке 9-10% - хороший и справедливый сценарий", - сказал глава ГНС.

По его мнению, в Украине очень разные ставки налогообложения различных видов доходов. Например, с дивидендов платятся 5% + 1,5%.

"Мой любимый пример - уборщица на меткомбинате - платит все налоги: 18% + 1,5% + 22%. Аllinclusive", - подчеркнул Верланов. Поэтому он говорит о необходимости взвешенного подхода. "Разумеется, любую налоговую амнистию нужно обсуждать и согласовывать с нашими международными партнерами", - добавил Верланов.

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