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​Стало известно, зачем Facebook приобрел израильского разработчика чат-ботов
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​Стало известно, зачем Facebook приобрел израильского разработчика чат-ботов

понедельник, 23 сентября 2019, 12:19
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Компания Facebook приобрела израильский сервис Servicefriend для запуска своей криптовалюты Libra.

Об этом сообщает TechCrunch.

Стртап Servicefriend основан в 2015 году. Он специализируется на разработке программного обеспечения с использованием технологий искусственного интеллекта.

Большинство предыдущих проектов этой компании связано с созданием автоматических служб, обеспечивающих предоставление информации пользователям. Среди клиентов компании - израильские авиалинии El Al.

Предполагается, что руководство Facebook решило приобрести Servicefriend в рамках подготовки к запуску собственной криптовалюты Libra.

Как сообщал "Апостроф", один из основателей социальной сети Facebook Крис Хьюз решил разрушить ее монополию.

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