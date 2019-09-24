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​Австрия запускает новый ж/д маршрут в Польшу: специально "под" поезд из Украины

вторник, 24 сентября 2019, 13:22
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Федеральная железная дорога Австрии (ÖBB) планирует запустить маршрут Грац (Австрия) – Перемышль (Польша) с возможностью пересадки на поезд во Львов и Одессу.

Об этом сообщает польское издание Rynek Kolejowy.

Первый рейс по этому маршруту запланирован на 15 декабря.

Поезда Eurocity 104 будут состоять из вагонов 1 и 2 классов. Обслуживать их будут ж/д компании PKP Intercity и České dráhy. В Богумине (Чехия) в направлении Граца к поезду будут прицепляться дополнительные чешские вагоны.

Из Граца поезд будет выезжать в 05:28, прибывать на главный ж/д вокзал Вены - в 08:10, в Остраву - 11:02, в Краков - в 15:00, в Перемышль - 17:56. В обратном направлении поезд будет отправляться в 10:14, в 16:58 будет в Вене, а в 22:33 - в Граце.

Как отметил пресс-секретарь ÖBB Бернхард Ридер, в Перемышле будет возможна пересадка на поезд во Львов и Одессу.

Поезд №36 Одесса-Перемышль, следующий через Львов, прибывает в польский город в 09:50, то есть за 25 минут до отправления поезда Перемышль-Грац. В обратном направлении из Перемышля поезд в Одессу через Львов уходит в 18:39, то есть через 42 минуты после прибытия поезда Грац-Перемышль, сообщает ЦТС.

А вот поезда Интерсити+ из Киева прибывают позже времени отправления поезда Перемышль-Грац и отправляются раньше времени прибытия поезда Грац-Перемышль.

Стоимость билета пока неизвестна. Возможно, будут доступны стандартные специальные предложения SparSchiene Europa. В настоящее время самые дешевые билеты из Вены в Варшаву можно купить за 29 евро, а из Катовице в Вену всего за 19 евро, но количество таких билетов ограничено.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали и пожаловались на отремонтированный оккупантами автовокзал в аннексированном Севастополе.

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