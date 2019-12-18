Источник рассказал, когда уволят главу "Укрзализныци"

На следующей неделе будет уволен глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

Об этом "Апострофу" рассказал источник в партии "Слуга народа".

Напомним, 3 декабря министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил, что Кравцов инициировал заседание наблюдательного совета УЗ, на котором должны рассмотреть вопрос о его увольнении. Позже сам Кравцов заявил, что готов к любому решению. В компанию он пришел в начале 2015 года на должность советника гендиректора. До этого работал юристом.

Отметим, что после корпоратизации и создании в "Укрзализныце" наблюдательного совета, решение об увольнении руководства может принять только наблюдательный совет. Правительство на увольнение Кравцова повлиять не может.

В середине ноября премьер-министр Алексей Гончарук заявил о планах Кабмина сменить руководство компании из-за коррупции в компании: "Коррупция в "Укрзализныце" абсолютно дикая – крадут на всем. А работать так дальше невозможно. По этому поводу мы будем принимать кадровые решения".

Как сообщал "Апостроф" ранее, заработная плата главы "Укрзализныци" Евгения Кравцова в 2018 году была на уровне около 570 тысяч гривен. Отмечают, что зарплата Кравцова в десять раз больше, чем у рядового министра. Месячной зарплаты менеджера государственного предприятия хватило бы на 364 пенсии или на целый штат небольшого предприятия.