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Тилль Линдеманн в реанимации: появились новые подробности о здоровье музыканта

пятница, 27 марта 2020, 22:34
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Фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн сдал анализы на коронавирус, после того как был госпитализирован и провел ночь в реанимации.

Об этом сообщила пресс-служба Rammstein на официальной странице группы в Facebook.

"Вчера вечером Тилль Линдеманн был помещен в больницу по совету врача группы. Он провел ночь в реанимации, но был переведен из нее, когда ему стало лучше. Тест Тилля на коронавирус оказался отрицательным", - говорится в сообщении.

Отметим, ранее немецкий Bild сообщил, что Линдеманн был госпитализирован в одну из клиник Берлина якобы с коронавирусом.

В марте этого года Тилль Линдеманн выступил в Украине с концертом своего сольного одноименного проекта, после чего отправился на экскурсию в Чернобыльскую зону отчуждения. В Берлин музыкант вернулся уже из России, где также провел серию шоу.

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