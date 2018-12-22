Тимошенко предложила создать символическую цепь единства на юбилей Соборности

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала отметить 100-летие Соборности всеукраинским цепью единства.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Через месяц - 22 января - мы будем отмечать 100-летие украинского Соборности, украинского единения. В этот день я предлагаю всем нам в знак нашей доброй воли выйти на улицы, взяться за руки, встать плечом к плечу», - отметила председатель партии.

Тимошенко напомнила, что 22 января 1919 года на Софиевской площади в Киеве был провозглашен Акт Соединения и впервые за сотни лет украинцы объединились в единое национальное государство. В тот же день 1990 патриоты со всей Украины образовали живую цепь, которая соединила Киев со Львовом.

«И сегодня мы должны еще раз утвердить для себя и мира нашу мудрость, наше единство, нашу силу, убеждена политик», - отметила политик.

«Нас разъединяют политические технологии, которые снова и снова делаются под очередные грязные выборы. Нас все время пытаются поссорить, столкнуть друг с другом и на этом получить фальшивые победы», - обидно отметила председатель партии.

Кроме того, Тимошенко отметила, что в тревожные времена, когда наше государство в войне, мы как никогда должны быть едиными.

«Наша соборность, наше единство в наших сердцах и душах. Наша сила - в нас самих, украинцах. Итак, собираемся 22 января во всеукраинский символическую цепь единения», - подытожила она.