Третья мировая война в 2019 году: названы топ-5 горячих точек

В США не исключают начало третьей мировой войны в 2019 году , назвав пять главных точек для возможного разворачивания масштабного конфликта, в том числе и территорию Украины.

Об этом сообщает The National Interest.

Первой потенциально "горячей" точкой СМИ называет Южно-Китайское море. Уточняется, что военное противостояние здесь может привести уже начавшаяся торговая война между США и Китаем.

Второй регион – территория Украины. При этом сообщается об обострении ситуации после недавнего инцидента в Азовском море. При этом уточняется, что Россия не заинтересована в эскалации конфликта. И не сбрасывается со счетов предстоящие выборы в Украине.

Третья мировая может также вспыхнуть в Персидском заливе, даже несмотря на то, что война в Сирии стихает. Напряженности в регионе способствует растущее экономическое давление на Иран со стороны США и конфликт между Саудовской Аравией и Йеменом. При этом, как отмечает издание, из-за стратегической важности региона, любая нестабильность может привести к конфликту между США, Россией или Китаем.

В зону риска издание относит и Корейский полуостров, хотя признает, что напряженность в регионе снизилась.

Впрочем, The National Interest признает, что теоретически конфликт может вспыхнуть в любой другой точке планеты. "Если начнется третья мировая война, угроза может прийти с совершенно неожиданного направления", - предупреждает издание.

Как сообщал "Апостроф", ранее раскрыт план Кремля на третью мировую войну.