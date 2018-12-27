Не на 100%: главарь ДНР сделал очередное заявление о наступлении Украины

Главарь боевиков так называемой ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские войска отказались от якобы запланированного наступления на Донбассе.
Об этом он сказал во время прямой линии с российскими СМИ.
В то же время, по словам Пушилина, стопроцентной уверенности в этом у него нет.
"Сейчас с большой долей вероятности можно говорить о том, что Украина отказалась от наступления… Но не на 100 процентов, потому что мы имеем дело с Украиной", – заявил Пушилин.
Также, по его мнению, публикация информации о наступлении якобы "сбила планы" ВСУ.
Напомним, как сообщал "Апостроф", ранее боевики регулярно заявляли о подготовке наступления украинских войск на Донбассе. Говорили даже о якобы запланированной химической атаке.