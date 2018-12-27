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Не на 100%: главарь ДНР сделал очередное заявление о наступлении Украины

четверг, 27 декабря 2018, 21:28

Главарь боевиков так называемой ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские войска отказались от якобы запланированного наступления на Донбассе.

Об этом он сказал во время прямой линии с российскими СМИ.

В то же время, по словам Пушилина, стопроцентной уверенности в этом у него нет.

"Сейчас с большой долей вероятности можно говорить о том, что Украина отказалась от наступления… Но не на 100 процентов, потому что мы имеем дело с Украиной", – заявил Пушилин.

Также, по его мнению, публикация информации о наступлении якобы "сбила планы" ВСУ.

Напомним, как сообщал "Апостроф", ранее боевики регулярно заявляли о подготовке наступления украинских войск на Донбассе. Говорили даже о якобы запланированной химической атаке.

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