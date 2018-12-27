Реинтеграция Крыма: Кабмин принял важное решение

Кабинет министров одобрил Стратегию информационной реинтеграции Автономной Республики Крым и г. Севастополя, разработанную Министерством информационной политики.

Об этом сообщает "Укринформ".

Документ представили чиновникам на заседании в четверг первый заместитель министра информационной политики Эмине Джапарова и советник министра Юлия Каздобина.

"Задача российской пропаганды заключается в том, чтобы убедить аудиторию Крыму в том, что, во-первых, мир проглотил эту "пилюлю", зафиксировал эту оккупацию, что Украина забыла и не борется Крым. Принятие этого документа, особенно на фоне резолюции в рамках организации Объединенных Наций - это ключевой месседж людям в Крыму, что это неправда, это полностью убивает те мифы, которые активно миллиардными бюджетами пропагандируются российской пропагандой. Я считаю этот документ чрезвычайно важным", - отметила Джапарова.

По ее словам, Мининформполитикы провело консультации и обсуждения проекта документа с представителями общественных организаций и экспертами в области прав человека в Крыму, коммуникационной сфере, сфере разработки политики по Крымского полуострова, крымскими СМИ, вынужденно перемещенными лицами из Крыма.

Участие в обсуждении также принимали представители крымскотатарского народа, дипломатических миссий, международных организаций и иностранные журналисты, которые работают в Украине.

"Мы согласовали этот проект с Минюстом, поэтому он не будет нуждаться в дополнительной проработке", - отметила первый замминистра.

Как сообщал "Апостроф", 22 декабря Генассамблея ООН приняла жесткую резолюцию по Крыму.