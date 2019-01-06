В Украине пояснили, зачем оккупантам железная дорога на Керченском мосту

Железная дорога на Керченском мосту в аннексированном Крыму позволит России улучшить военную логистику на полуострове.

Об этом в интервью "Апострофу" заявил эксперт по вопросам Крыма Андрей Клименко.

"Мост заменил паромы. В конце 2014-го решением "Укрзализныци" было приостановлено железнодорожное сообщение, а в конце 2015 года состоялась гражданская блокада. Она прекратила любые перевозки из материковой части страны. После этого РФ была вынуждена значительно расширить паромное сообщение. Если раньше через Керченский пролив ходило два автомобильных и три железнодорожных паромов, то в течение 2016-го их стало двадцать. Они полностью обеспечивали потребности Крыма в товарах и пассажирах. Теперь, когда они не нужны, их поставили на прикол в Керчи и решают, что делать с ними дальше. То есть революции никакой не произошло: то, что возили паромы, сейчас возят автомобили по мосту. А что будет, когда достроят и введут в эксплуатацию железнодорожный мост, посмотрим. По планам, строительство закончится в конце 2019-го. Судя по всему, это не очень нужно – сейчас в Крыму нет дефицита товаров широкого потребления, строительных или промышленных материалов. Думаю, железная дорога будет большее значение для военной логистики", - говорит он.

Чтобы объяснить все по сути, Клименко привел следующий пример.

"Чтобы перевезти полк или бригаду, надо несколько сотен железнодорожных вагонов. Паром может взять 6-8 вагонов. То есть, чтобы перевезти полк, парому надо сходить туда и обратно несколько десятков раз. А по железнодорожному мосту они пройдут несколькими эшелонами. Поэтому железная дорога значительно улучшит военную логистику, но на экономику Крыма не очень повлияет. Революции там не будет, потому весь процесс пришел к определенному стабильному состоянию", - уверен эксперт.

Подробнее о том, как Крым превратился в центр управления дальнейшей агрессии России, читайте в материале "Апострофа": В Крыму русских военных вдвое больше, чем утверждает наша разведка – Андрей Клименко.