РУС. | УКР.

воскресенье, 6 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.65
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

6 января

14:50
90-летнего американского спортсмена лишили мирового рекорда из-за допинга
14:41
В Украине пояснили, зачем оккупантам железная дорога на Керченском мосту
14:22
В Николаеве дерзкие грабители устроили стрельбу: опубликованы фото
14:20
От рэкета до бомжевания в Азии: в сети нашли известного украинского футболиста
14:18
Сами подбрасываем пищу врагу: в Украине указали на хитрость Кремля в гибридной войне
14:04
Соседку Украины завалило метровым слоем снега: опубликованы впечатляющие фото и видео
13:42
В аэропорту Львова произошло ЧП с пассажирским самолетом: фото
13:25
Украинцы смогут покупать и продавать валюту не только в банках и обменниках
13:05
Россия сделала угрожающее заявление в адрес NASA: в сети смеются
12:50
Желания не было: Усик откровенно высказался о своем бое с Гассиевым в России
12:42
Известный художник яркой карикатурой изобразил получение Украиной томоса
12:42
Опасные огни: экс-солистка "ВИА Гры" получила серьезные ожоги
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Украине пояснили, зачем оккупантам железная дорога на Керченском мосту

воскресенье, 06 января 2019, 14:41

Железная дорога на Керченском мосту в аннексированном Крыму позволит России улучшить военную логистику на полуострове.

Об этом в интервью "Апострофу" заявил эксперт по вопросам Крыма Андрей Клименко.

"Мост заменил паромы. В конце 2014-го решением "Укрзализныци" было приостановлено железнодорожное сообщение, а в конце 2015 года состоялась гражданская блокада. Она прекратила любые перевозки из материковой части страны. После этого РФ была вынуждена значительно расширить паромное сообщение. Если раньше через Керченский пролив ходило два автомобильных и три железнодорожных паромов, то в течение 2016-го их стало двадцать. Они полностью обеспечивали потребности Крыма в товарах и пассажирах. Теперь, когда они не нужны, их поставили на прикол в Керчи и решают, что делать с ними дальше. То есть революции никакой не произошло: то, что возили паромы, сейчас возят автомобили по мосту. А что будет, когда достроят и введут в эксплуатацию железнодорожный мост, посмотрим. По планам, строительство закончится в конце 2019-го. Судя по всему, это не очень нужно – сейчас в Крыму нет дефицита товаров широкого потребления, строительных или промышленных материалов. Думаю, железная дорога будет большее значение для военной логистики", - говорит он.

Чтобы объяснить все по сути, Клименко привел следующий пример.

"Чтобы перевезти полк или бригаду, надо несколько сотен железнодорожных вагонов. Паром может взять 6-8 вагонов. То есть, чтобы перевезти полк, парому надо сходить туда и обратно несколько десятков раз. А по железнодорожному мосту они пройдут несколькими эшелонами. Поэтому железная дорога значительно улучшит военную логистику, но на экономику Крыма не очень повлияет. Революции там не будет, потому весь процесс пришел к определенному стабильному состоянию", - уверен эксперт.

Подробнее о том, как Крым превратился в центр управления дальнейшей агрессии России, читайте в материале "Апострофа": В Крыму русских военных вдвое больше, чем утверждает наша разведка – Андрей Клименко.

Фотовзгляд

Все галереи
Подписания томоса для Украины: главные фото церемонии

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

В Крыму русских военных вдвое больше, чем утверждает наша разведка – Андрей Клименко

Хуже чем при Януковиче: как манипулируют мнением украинцев

Под знаком выборов: каким для Украины будет 2019 год

Убийства, герои-террористы и военное положение: топ-10 политических скандалов уходящего года

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: