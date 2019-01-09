Скандал с украинским олигархом в Мексике: в МИД разъяснили ситуацию

В МИДе Украины разъяснили ситуацию с задержанием известного украинского олигарха российского происхождения Павла Фукса в Мексике, назвав инцидент "спекуляцией".

Об этом на брифинге сообщил министр иностранных дел Павел Климкин.

Так, народного депутата, замглавы фракции "Народный фронт" Андрея Иванчука не задерживали в Мексике. Касательно бизнесмена Павла Фукса "были вопросы", но они уже "решены".

"Во-первых, господина Иванчука никто не задерживал, все было нормально. Он сейчас находится в Мексике, спокойно въехал. Относительно господина Фукса - у него были вопросы о разрешении на въезд. Сейчас, насколько я понимаю, все эти вопросы решены, и он также находится в Мексике. Это информация от нашего посольства", - заявил он.

Он также назвал информацию о задержании "спекуляцией".

Как сообщал "Апостроф", ранее появились новые подробности о задержанном в Мексике скандальном олигархе.