​Вредительство и непрофессионализм: в Украине оценили действующую власть

Только 12,5% избирателей считают действия нынешней власти профессиональными и приносящими пользу обществу, 62,8% респондентов заявили, что действия власти лишены профессионализма и вредят обществу.
Соответствующие результаты социального исследования опубликовал Фонд "Украинская политика" совместно с исследовательской группой Института маркетинга опубликовал новое исследование.
При этом, согласно сообщению, на Востоке и Юге страны действия власти непрофессиональными и вредными признают 76% и 73,9% соответственно.
Лидером парламентской гонки по-прежнему остается Юлия Тимошенко, за которую готовы отдать свои голоса 18,1%
На втором месте – действующий Президент Петр Порошенко с 15,1%
Немного улучшили свои позиции Олег Ляшко и Владимир Зеленский (13,5% и 12,8%).
Юрий Бойко, отделившись от "Оппозиционного блока", начал терять свой прежний электорат – особенно на Востоке страны. Сегодня рейтинг Бойко – 6,2% от определившихся.
Одновременно после того, как со своими планами относительно выборов выступил представитель "Оппозиционного блока" Александр Вилкул, его рейтинги заметно выросли (особенно в Харьковской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях). Если прошлое исследование показывало 5,4% тех, кто готовы отдать свои голоса за Вилкула, то сейчас таковых – 6,3%.
Еще один представитель оппозиционного поля – Евгений Мураев. Его рейтинги остаются практически неизменными и составляют 4,8%.
Остальные кандидаты пока не демонстрируют серьезной тенденции к росту и остаются на уровне ниже 2,5%