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​Вредительство и непрофессионализм: в Украине оценили действующую власть

четверг, 10 января 2019, 20:16

Только 12,5% избирателей считают действия нынешней власти профессиональными и приносящими пользу обществу, 62,8% респондентов заявили, что действия власти лишены профессионализма и вредят обществу.

Соответствующие результаты социального исследования опубликовал Фонд "Украинская политика" совместно с исследовательской группой Института маркетинга опубликовал новое исследование.

При этом, согласно сообщению, на Востоке и Юге страны действия власти непрофессиональными и вредными признают 76% и 73,9% соответственно.

Лидером парламентской гонки по-прежнему остается Юлия Тимошенко, за которую готовы отдать свои голоса 18,1%

На втором месте – действующий Президент Петр Порошенко с 15,1%

Немного улучшили свои позиции Олег Ляшко и Владимир Зеленский (13,5% и 12,8%).

Юрий Бойко, отделившись от "Оппозиционного блока", начал терять свой прежний электорат – особенно на Востоке страны. Сегодня рейтинг Бойко – 6,2% от определившихся.

Одновременно после того, как со своими планами относительно выборов выступил представитель "Оппозиционного блока" Александр Вилкул, его рейтинги заметно выросли (особенно в Харьковской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях). Если прошлое исследование показывало 5,4% тех, кто готовы отдать свои голоса за Вилкула, то сейчас таковых – 6,3%.

Еще один представитель оппозиционного поля – Евгений Мураев. Его рейтинги остаются практически неизменными и составляют 4,8%.

Остальные кандидаты пока не демонстрируют серьезной тенденции к росту и остаются на уровне ниже 2,5%

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