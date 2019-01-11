Украинский министр взорвала сеть картинкой с приветом Путину

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун призвала украинцев почаще проверять свой уровень холестерина, и сопроводила свой призыв интересной картинкой.

Соответствующий пост размещен на странице Супрун в Facebook.

Пост состоит из детальной информации о том, в чем состоит опасность высокого уровня холестерина, как часто следует его проверять, и что делать для поддержания здорового баланса холестерина.

Однако внимание пользователей обратила в первую очередь сопровождающая шуточная картинка, которая гласит: "Каждый украинец – особенно после 30 – должен точно знать: 1. Украина превыше всего. 2. Путин – ху*ло. 3. Свой уровень холестерина в крови".

Многие пользователи с одобрением отнеслись к такому юмору, однако некоторые остались недовольны.

"Кажется, у страницы сменился СММщик, и не в лучшую сторону", – написала одна из пользовательниц в комментариях.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, что поможет побороть похмелье после новогоднего застолья.