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Команда Тимошенко завершает работу над ее программой в сфере налогов

пятница, 18 января 2019, 12:33

В Киеве состоялось очередное заседание рабочей группы "Оптимальная система налогообложения" по доработке Нового экономического курса Украины, инициированного Юлией Тимошенко.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

Участие в обсуждении приняли представители Ассоциаций налогоплательщиков и аграрного бизнеса, экономисты, предприниматели и ученые.

Одним из инструментов для экономического роста страны создатели Нового экономического курса видят сбалансирование налоговой системы.

"Исходя из ошибок прошлого, мы хотим в будущем более взвешенно и скоординированно подойти к реформированию налоговой системы в Украине в целом", - отметил соавтор Нового экономического курса, основатель экспертно-аналитического центра "ОПТИМА" Виталий Ломакович.

По его словам, главная дискуссия заключается в том, нужно ли менять налог на добавленную стоимость на налог с продаж или налог с конечной реализации.

"Основная задача налоговой реформы - это положительное влияние на экономику в целях устойчивого роста. И это должен быть рост не 2-3% в год, а 5% и более. Это позволит нам присоединиться к странам Центральной и Восточной Европы по уровню доходов на душу населения, а, соответственно, и по уровню ВВП на душу населения", - отметил эксперт.

Виталий Ломакович также обратил внимание на то, что в обществе есть большой запрос на решения, которые позволят сбалансировать бюджет, сделать налоговую систему не только носителем фискальных функций, а такой, что будет стимулировать развитие бизнеса, для экономического роста нашего государства.

"Это, соответственно, приведет к увеличению благосостояния граждан", - добавил он.

Дискуссии по наработке Нового экономического курса будут продолжаться и в дальнейшем, в частности в вопросе пенсионной реформы, сообщил Ломакович.

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Маланка на Софийской площади в Киеве

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