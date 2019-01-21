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Полезен для России: у Путина высказались о деньгах на фильмы Зеленского

понедельник, 21 января 2019, 11:19

В России не видят причин для того, чтобы отказывать в финансировании фильмов компаний, связанных с украинским шоуменом Владимиром Зеленским.

Об этом заявил замглавы общественного совета Министерства культуры РФ Павел Пожигайло, сообщает радио "Говорит Москва".

"Если человек ничего плохого для России не сделал, что позволило бы включить его в санкционный список, то пусть снимает. Здесь есть два игольных ушка. Первое: конкретно фигура Зеленского. И если к нему есть вопросы, то их надо задать и принять меры. Второе: это фильмы. С моей точки зрения, это не связанные друг с другом истории", - сказал чиновник.

При этом Пожигайло заявил, что деятельность Зеленского может быть полезной для России.

"Я видел его ролик про похороны Порошенко. По-моему, ему наоборот надо дать орден дружбы. Понятно, что они все там меняют свои позиции, но мне кажется, на сегодняшний момент деятельность Зеленского полезна для России, потому что он топит Порошенко, который действительно русофоб", - сказал чиновник.

Он также выразил мнение, что если Зеленский выиграет выборы президента в Украине, то "наоборот это хорошо".

Как сообщал "Апостроф", согласно расследованию портала "Схемы", компания "Green films", связанная с Зеленским, приняла участие и успешно прошла отбор в конкурсе на получение госфинансирования в России фильма "Вниз".

Сам Зеленский позже объяснил ситуацию и рассказал, какой нашел из нее выход.

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