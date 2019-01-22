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Европейские топ-политики обратились к украинцам по случаю выдвижения Тимошенко в президенты

вторник, 22 января 2019, 12:56

Бывший Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен и президент Европейской народной партии Жозеф Доль обратились к украинцам по случаю выдвижения лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко на пост президента Украины.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

"Я делаю это как друг Украины, который, как многие другие, давно борется за ее право принимать решения относительно своего будущего пути", - сообщает Андерс Фог Расмуссен.

"Почти пять лет назад украинцы вышли на улицы, чтобы требовать свободы и лучшего будущего как европейское демократическое государство. Прошедшие пять лет принесли много вызовов. Не в последнюю очередь потому, что Россия пыталась помешать прогрессу Украины на каждом шагу. Однако сегодня вы можете смотреть в лучшее будущее благодаря коллективным усилиям и жертвенности украинцев и беспрецедентным реформам в сферах безопасности, экономики и энергетики: которые были введены", - отметил экс-руководитель НАТО.

Также он добавил, что в последние годы встречался с лидерами в Вашингтоне и европейских столицах, и имеет послание ко всем украинцам.

"И то, что я слышал, является моим посланием к вам сегодня: Украина стоит на правильном пути к единству и суверенитету, поэтому следующий год станет ключевым для того, чтобы сохранить курс к реформам, если ваша страна стремится приближения к евроатлантической семьи", - сказал политик, добавив, что он и многие другие друзья Украины на Западе будут продолжать делать все возможное, чтобы обеспечить евроатлантическую поддержку на пути Украины.

В свою очередь, Жозеф Доль добавил, что Украина начинает очень важный год, ведь именно в этом году украинский народ будет выбирать свой курс, нового президента и парламент.

"Я очень счастлив, что "Батькивщина", которая является одной из старейших украинских партий в парламенте и членом семьи ЕНП, вступает в этот период в отличной форме. Все это благодаря хорошо развитым региональным организациям, профессиональной команде, сильному руководству и основательной политической программе. И я поздравляю выдвижение кандидатуры Юлии Тимошенко на пост президента Украины", - добавил европейский политик.

По его мнению, Тимошенко всегда была надежным партнером Европейской народной партии, который действует в интересах Украины.

"ЕНП признает усилия, которые приложила "Батькивщина" и ее лидер для приближения Украины к ЕС, продвижение европейских стандартов и ценностей и поддержки демократического развития Украины. Я также поздравляю принципиальную позицию партии по противодействию российской агрессии и восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины", - отметил Доль, добавив, что в последующие годы Украину ждет много работы, ведь обязательно необходимо ввести уже утвержденные реформы и утвердить другие, которые также являются необходимыми.

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Раздел: Политика Тема:
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