"Разумная сила" заявила, что война превращает Украину в угрозу безопасности ЕС: видео

Евросоюз нуждается в приходе к власти в Украине политических сил, способных мирным путем урегулировать конфликт на Донбассе.

Об этом заявил замглавы партии "Разумная сила" Александр Савченко во время выступления на комитете зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

"Нехватка политической воли к миру, незатухающий вооруженный конфликт, тяга к воинственной риторике и обострению общественных противоречий превращает Украину в настоящую угрозу европейской безопасности", - выразил мнение Савченко.

Он также считает, что поведение Украины "на международной арене и внутри европейских правовых институтов противоречит демократическим принципам".

"Европейцы пытаются урегулировать украинский кризис. Потому крайне нуждаются в новых силах, способных вести переговоры, идти на компромиссы, предложить и воплотить миротворческие инициативы", - сказал Савченко.

Он также заявил, что ЕС после введения безвиза столкнулся с проблемой трудовой миграции из Украины, в то время как украинская власть не спешить искать выход их этой ситуации.

Напомним, осенью 2018 года в ходе встречи делегации партии во главе с председателем Александром Соловьевым с депутатами парламента Германии, членами Европарламента, евродепутаты поддержали партию и пообещали вынести на рассмотрение вопрос мирных инициатив "Разумной силы" и давление на них со стороны власти на заседании ПАСЕ.