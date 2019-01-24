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Тимошенко в Давосе провела встречу с президентом Польши: о чем говорили

четверг, 24 января 2019, 17:32

Юлия Тимошенко в рамках участия в мероприятиях Всемирного экономического форума в Давосе провела встречу с президентом Польши Анджеем Дудой.

Об этом сообщает пресс-служба "Батькивщины".

Как отмечается, стороны обсудили политическую и социально-экономическую ситуацию в Украине, вопросы двустороннего сотрудничества, а также состояние отношений с Европейским Союзом.

Глава партии "Батькивщина" поделилась с Дудой своим видением укрепления отношений между Украиной и Польшей и отметила необходимость предоставления им настоящего стратегического характера.

Стороны согласились с необходимостью скорейшего устранения раздражителей в двусторонних отношениях и усиление сотрудничества.

Политики также обсудили войну на Донбассе и аннексию Крыма, включая вопросы соблюдения прав и свобод человека на этих территориях.

Напомним, что 24-25 января Юлия Тимошенко принимает участие в мероприятиях Всемирного экономического форума, который проходит в швейцарском городе Давос.

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