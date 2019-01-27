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Осуждение в Австрии главы пропутинских сепаратистов: журналист напомнил о схожей "секте" в Украине

воскресенье, 27 января 2019, 04:42

Приговор к тюремному сроку пророссийской самозванной "президентки" Моники Унгер в Австрии сравнили с отношением к аналогичным политикам и организациям в Украине.

Об этом на своей странице в Facebook пишет журналист и блогер Денис Казанский.

"Пришла новость о том, что в Австрии к 14 годам приговорили Монику Унгер, которая возглавляла местную подпольную организацию "Конфедерация Австрия". Эта организация провозгласила нелегитимным действующее австрийское государство и его законы, а сама Моника Унгер даже якобы обращалась за помощью к Путину. Почитал немного об этой "Конфедерации". Она фактически пыталась подменить собой официальные структуры Австрии. Выдавала собственные документы, автомобильные номера, а граждан Австрии объявляла "суверенными людьми", которые не обязаны подчиняться государству", – пишет Казанский.

По его мнению, все это похоже на украинские "территориальные громады", движение, которое продвигается при поддержке Виктора Медведчука и его "Украинского выбора".

"Про эти громады уже немало написано, например, хорошо известна статья ныне покойной Кати Гандзюк "Медведчук кроется в деталях". Подобные организации также выдают "паспорта коренных жителей Украины", собственные автомобильные номера и регистрируют предпринимателей, а официальную власть считают нелегитимной. Участвуют в них зачастую люди из всевозможных пророссийских организаций и движений", – отмечает журналист.

Казанский считает, что решение австрийского суда по своим "конфедератам" является хорошим примером заботы государства о безопасности и покое граждан.

"У нас же, даже не смотря на все трагические события последних лет и десять тысяч загубленных жизней, вдохновитель подобного антигосударственного движения занимается скупкой телеканалов, политических партий и двигает в президенты своего кандидата. А десятки других депутатов, чиновников и сотрудников МВД, открыто содействовавших незаконным вооруженным формированиям в 2014-м году, даже не были уволены, и спокойно продолжают работать", – негодует Казанский.

Напомним, подробнее о появлении Виктора Медведчука в публичной политике читайте в материале "Апострофа": Операция "Мефистофель": кому нужен дутый Медведчук.

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