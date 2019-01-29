Залищук стала заместителем руководителя штаба Гриценко по международным вопросам

Народный депутат Украины Светлана Залищук назначена заместителем руководителя Центрального избирательного штаба Анатолия Гриценко по международным вопросам.

Об этом сам кандидат в президенты сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Наша команда усиливается. Светлана Залищук - заместитель руководителя Центрального избирательного штаба по международным вопросам. Активная жизненная позиция, опыт работы в журналистике и общественном секторе, активное сотрудничество с зарубежными партнерами в межпарламентском формате", - пишет Гриценко.

Он добавил, что вместе с Залищук уже проведены важные встречи и консультации в Давосе. Сейчас готовятся встречи во время Международной конференции по безопасности в Мюнхене.

Залищук была одной из основательниц журналистского движения "Стоп цензуре!", А также координатором движения "Честно". В 2014 году была соучредителем инициативы "Реанимационный пакет реформ". С февраля 2015 года членом межфракционной парламентской группы "Еврооптимисты".

Напомним, ранее генерал Службы безопасности Украины Виктор Трепак был назначен заместителем руководителя Центрального избирательного штаба Анатолия Гриценко по вопросу безопасности и взаимодействия с правоохранительными органами.