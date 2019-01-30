Луценко и Гриценко обменялись "любезностями" по поводу войны на Донбассе

Генпрокурор Юрий Луценко потребовал извинений от экс-министра обороны Анатолия Гриценко за его слова об участии сына главы ГПУ в войне на Донбассе.

Свою позицию он озвучил в Facebook.

"Я всегда считал недопустимым использовать семьи в целях политической дискредитации. Но сегодня узнал, что кандидат в Президенты Гриценко, пытаясь ответить на вопрос Гордона о причинах его неучастия в АТО, заявил, что война давно бы закончилась, если бы я не скрывал сына от фронта. Даю 24 часа "честному" полковнику для прощения", - написал он.

Луценко подчеркнул, что его сын пошел в 2014 году на фронт добровольцем и служил солдатом 2 пушки 1 огневого взвода 2 батареи 1 гаубичного дивизиона 55 Запорожской бригады.

"И пока бравый экс-министр обороны заявил, что призыв его сына является наказанием за гражданскую позицию, мой Саша вместе с собратьями вел огонь по противнику из-под Песках в ходе обороны ДАПу. Не считаю это чем-то особенным. Это - обязанность каждого гражданина своей страны. Но понятие чести у меня и моего сына совсем другие", - добавил он.

Напомним, в интервью Гриценко заявил, что в отличие от президента, Генпрокурора или Секретаря Совета национальной безопасности и обороны не скрывал своего сына от службы в АТО.

Как сообщал "Апостроф", ранее Луценко рассказал, как пил водку с Януковичем.