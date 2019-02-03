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В сети высмеяли жалобы протрезвевшего экс-главаря ДНР на "власть" боевиков

воскресенье, 03 февраля 2019, 23:34

Один из бывших главарей так называемой ДНР Андрей Пургин пожаловался на то, что "власть" боевиков относится к населению оккупированных территорий "отвратительно".

Соответствующее видео на своей странице в Twitter публикует журналист и блогер Денис Казанский.

В частности, Пургин отмечает плачевное состояние городов в оккупированных районах Донецкой области. По его словам, они находятся в "ледяном плену": обледеневшие дороги не посыпаются, снег не убирается.

"Пургин рассказывает про жизнь в ДНР. Отношение власти к населению отвратительное, зарплаты мизерные, поэтому не вывозится мусор, плохо ходит транспорт. Я только не понял, почему Пургин жалуется. Это он стоял у истоков этого хаоса. Хотел республику? Так вот она, наслаждайся", – комментирует видео Казанский.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", на оккупированной территории Донбасса члены незаконных вооруженных формирований "поддерживают" своих тяжелораненых соратников необычными подарками.

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