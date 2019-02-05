Как Кремль ломает украинцев: названы главные методы в Украине

В Украине до сих пор есть телевизионные каналы, которые вещают российскую пропаганду и таким образом проводят политику пророссийского характера.

Об этом в интервью "Апострофу" рассказал член коллегии Министерства внутренних дел Антон Геращенко.

Он поделился методами Кремля, которые действуют на украинцев, в частности, перед выборами президента страны. По его словам, самая важная борьба ведется в сознании людей.

"На самом деле, данный закон (закон "Про выборы" - ред.) выписан четко и детально, и урна для бюллетеней у нас прозрачная, есть уголовная ответственность за подделку бюллетеней, подписей и т.д. Но самая важная борьба ведется в сознании людей. У нас до сих пор есть телевизионные каналы, которые вещают российскую пропаганду и таким образом проводят политику пророссийского характера. В интернете есть большое количество фейкових сайтов, которые распространяют неправду о ситуации в Украине, сеют страх и ненависть в нашем украинском обществе", - заявил он.

Как подчеркнул Геращенко, это большая проблема - влияние России, которое еще остается.

"Если бы в 1941 году в Великобритании разрешали издавать немецкие газеты, то вряд ли Черчиллю удалось бы организовать народ и выстоять против агрессии фашистов. У нас же в интернете свободно продолжают вещать российские медиа. Да, мы закрыли в Украине сайты "ВКонтакте" и "Одноклассники", но не для того, чтобы навредить их пользователям, а потому что эти сайты стали инструментом российской пропаганды и обмана украинских граждан", - подытожил он.

Подробней читайте в материале "Апострофа" - "В борьбе за власть украинские политики забывают о главном - Антон Геращенко".