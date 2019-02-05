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Социолог озвучила печальный прогноз по населению Украины в 2030 году

вторник, 05 февраля 2019, 22:52

Численность трудоспособного населения Украины в возрасте от 20 до 64 лет до 2030 года уменьшится на три миллиона человек.

Об этом рассказала директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова, передает "ZN.ua".

"Последний прогноз нашего института только что распечатали мне до 2030 года. Мы взяли реальный возраст, который берут и в Евросоюзе — 20-64 года, когда до 20 они учатся, а после 60 еще первое пятилетие люди работают, если это не тяжелый физический труд. Численность населения этого возраста уменьшится с 26,9 млн до 24 млн. И это, чтобы мы не делали с рождаемостью и смертностью — эта цифра уже не изменится", — сказала Либанова.

По прогнозам института, к 2031 году население в Украине сократится до 39,5 млн человек. При этом, по словам эксперта, из-за нехватки рабочих кадров работодатели забили тревогу, подписав меморандум, в котором первым пунктом стоит "остановить депопуляцию и миграцию"

"Я объяснила, что остановить это невозможно. Но, вместе с тем, если уж украинские работодатели, которые два года тому назад вопрос нехватки рабочей силы вообще не рассматривали, забеспокоились... Они считали, что это коснется любого, но не украинского бизнеса. Два года прошло — уже поумнели. И то, что европейские страны одна за другой открывают свои рынки труда для населения из третьих стран, не из Евросоюза, они это делают не для нас, они это делают для себя. То есть у них некому работать", — сказала эксперт.

Напомним, подробнее о демографической ситуации в Украине читайте в интервью "Апострофа" с социологом Эллой Либановой: Европа открывает границы для украинцев не ради наших интересов - директор Института демографии.

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