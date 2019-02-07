Яценюк призвал НАТО не бояться Россию

Проголосовав за включение вопроса членства Украиины в ЕС и НАТО в Конституцию, Верховная Рада выполнила волю украинского народа.

Об этом заявил лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк.

"Парламент выразил волю украинского народа - Украина будет членом Европейского Союза и будет членом НАТО. Поэтому никогда не сдавайся, когда ты веришь в Украине", - заявил политик.

Яценюк напомнил, что в январе 2008 года он как председатель ВР вместе с тогдашним президентом и премьер-министром подписал обращение к генсеку НАТО о предоставлении плана действий по членству Украины в Альянсе.

"После этого промосковские силы, которые на тот момент находились в парламенте Украины, заблокировали Верховную Раду. Полтора месяца промосковские силы блокировали парламент с лозунгами "НАТО - нет!". Но прошло десять лет - и украинский парламент выразил волю украинского народа, которую мы тогда обнародовали в совместном письме к НАТО", - подчеркнул лидер" Народного фронта ".

Вместе с тем, Яценюк отметил, что этот долгий путь еще не пройден. В повестку дня парламента включен инициированный "Народным фронтом" проект постановления об официальном обращении Верховной Рады к государствам-членам НАТО, непосредственно к национальным правительствам "с тем, чтобы воля украинского парламента и воля украинского народа о членстве Украины в НАТО получила обратную реакцию от стран членов".

"Нам необходим план действий по членству в НАТО или другой ускоренный механизм со стороны Альянса с пошаговым планом о том, как Украина быстро и оперативно приобретет членство в НАТО", - подчеркнул политик.

В 2008 году, согласно резолюции Бухарестского саммита НАТО, Украине сказали, "что план действий по членству в Альянсе будет, что двери открыты".

"Мы открыли эту дверь. Теперь, уважаемые партнеры по НАТО, запустите нас в эту дверь и сделайте Украину следующим членом Альянса", - сказал Яценюк.

Он обратился к партнерам по Альянсу с призывом не бояться Россию.

"Дорогие наши друзья из НАТО, не бойтесь Россию при принятии этого исторического решения. Россия представляет угрозу как для Украины, так и для каждого из вас. Мы защищаем вас - теперь помогите Украины защищать и себя, и каждого из 30 стран-членов альянса ", - подчеркнул он.