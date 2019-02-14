Светличная провела переговоры с Йованович до встречи с Порошенко

Глава Харьковской области Юлия Светличная встретилась в Харькове с послом США в Украине мари Йованович.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ХОГА.

Как отмечается, во время переговоров стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества, а также проведение избирательной кампании.

Во время встречи Йованович также отметила, что Харьковская область является одним из наиболее перспективных регионов Украины для инвестиций. Среди важных преимуществ она назвала - прочную научно-исследовательскую базу, а также большое количество вузов, в которых учатся талантливые студенты.

"Именно поэтому в Харькове сформировался мощный ІТ-центр, что тоже является одной из причин для инвесторов обратить внимание на ваш регион", - сказала Йованович.

Отдельно стороны предметно обсудили вопрос организации избирательного процесса. Так, глава ХОГА подтвердила высказанную ранее позицию об обеспечении полной прозрачности и свободного волеизъявления жителей региона.

"С госпожой послом мы поддерживаем общий тезис и считаем, что во время как президентской, так и парламентской предвыборных кампаний нужно полностью выполнять законодательство и использовать международные практики. Я уверена, что наш сегодняшний разговор придаст нам уверенности и объединит в совместных усилиях", - подчеркнула Светличная.

Йованович заверила, что Харьковская область и Украина в целом и в дальнейшем будут иметь полную поддержку Соединенных штатов на пути демократических преобразований.

Стоит отметить, что это не первый визит Йованович в Харьковскую область.

Ранее, во время выступления на Международном инвестиционном форуме в Харькове, Йованович позитивно оценила продвижение реформ в Украине.

"Украина может многое предложить - это и квалифицированная рабочая сила, и плодородная земля, и выгодное соседство с ЕС. Я верю в блестящее развитие Харьковской области и Украины", - сказала тогда посол.