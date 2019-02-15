​Миллионы в день: у Порошенко рассказали, сколько тратят на выборы

За 7 дней избирательной кампании кандидата в президенты Петра Порошенко со счета избирательного фонда потрачено 70 млн гривен.

Об этом сообщил на пресс-конференции в пятницу в Киеве член избирательного штаба Порошенко Руслан Князевич.

"За эти семь дней избирательной кампании со счета избирательного фонда уплачено почти 70 млн грн, в среднем 10 млн ежедневно", - сказал Князевич.

Руководитель избирательной кампании Игорь Грынив заявил, что Порошенко финансирует свою избирательную кампанию за свой счет.

Как сообщил "Апостроф", музыкант и общественный деятель Святослав Вакарчук озвучил три основных требования к кандидатам в президенты Украины.

Также сообщалось, что существует еще одна угроза во время предстоящих украинских выборов – использование украинскими политиками "руки Кремля" в своих целях.