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Мелочь, а приятно: в России признали, что Украина добивает режим Путина

вторник, 19 февраля 2019, 11:32

Министерство экономического развития РФ включило Украину в тройку стран по размеру нанесенного России ущерба.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Согласно презентации под названием "О работе по устранению барьеров на внешних рынках", размер вероятных убытков России со стороны Украины оценивают в 775 млн долларов.

На втором месте идут США (1,17 миллиарда долларов), а на первом - Европейский союз (2,42 миллиарда долларов).

В Министерстве экономического развития России также отметили, что Украина занимает "второе" место по количеству ограничительных мер в отношении России. В ведомстве насчитали 22 таких мероприятия.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно о новых проблемах с газовым проектом Путина в ЕС.

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Раздел: Политика Тема:
Теги: Россия

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