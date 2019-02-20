Ряд районов Одесской области остались без бюджета развития: депутаты подали в суд

Депутаты облсовета от партии "Наш край" Иван Кюссе, Александр Кащи, Олег Сулаков, Георгий Чикликчи и Юрий Димчогло подали в суд и намерены отменить решение о принятии бюджета развития региона на 2019 год.

Об этом сегодня рассказали представители политической силы на пресс-конференции, пишет "Одесса-медиа".

Так, глава депутатской фракции "Наш край" Александр Кащи отметил, что более 60% средств бюджета развития распределили между четырьмя районами области и Одессой – в ущерб остальных 22 районов.

"Все было решено в кулуарах: депутаты провластной партии обсудили и распределили деньги накануне сессии. Мы получили проект бюджета в ночь перед сессией, фактически за несколько часов до голосования. В Одесской области существует "установка направить силы на продвижение провластных кандидатов". Поэтому основная часть бюджета развития были распределены в районы, где намерены избираться представители от партии власти. Например, по Подольскому району готовится "зайти" в парламент действующий нардеп Алексей Гончаренко, а по Арцизскому району – депутат облсовета Сергей Паращенко", - отметили в "Нашем крае".

В ответ на происходящее более 4 тыс. жителей юга Одесской области подписали обращение к губернатору Максиму Степанову, главе облсовета Анатолию Урбанскому и народному депутату Антону Киссе, в котором выразили свое возмущение в отношении принятия бюджета и несправедливого распределения средств между районами. Однако призывы к руководству области исправить ситуацию остались без ответа.

"Это неправильно, когда региональная власть удовлетворяет свои политические амбиции за счет большинства жителей Одесской области. Мы видим, как ее действия направлены на уничтожение ряда районов, а ситуацию в целом доводят до абсурда: в то время как в некоторых селах могут заморозить строительство ФАПов, в других населенных пунктах, где есть интерес будущих кандидатов в народные депутаты от провластной партии, возводят абсолютно новый забор вокруг кладбища", - отметил депутат облсовета Иван Кюсе.

Теперь решение Одесского областного совета от 21 декабря 2018 года №913 в части утвержденного распределения бюджета развития по объектам в 2019 году депутаты партии "Наш край" будут требовать от суда признать незаконным.

Ключевым аргументами политики называют то, что принятый документ противоречит украинскому законодательству, в том числе Конституции, а кроме того был принят с нарушением регламента.