РУС. | УКР.

среда, 20 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.90
Меню
Политика

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

20 февраля

17:36
​Что происходит с ценами на автогаз: озвучены цифры
17:36
Появились неожиданные подробности избиения звезды "Кадетов"
17:29
Украинские биатлонисты вошли в топ-15 первой гонки чемпионата Европы
17:28
Украину предупредили о серьезно ухудшении погоды: какие области накроет
17:12
Ряд районов Одесской области остались без бюджета развития: депутаты подали в суд
17:09
На границе Украины произошел вооруженный конфликт: есть раненые
17:04
​В сети показали королевскую парковку "хозяина жизни" в Киеве: фото
17:01
Чемпионат Европы по биатлону: результаты и видео мужской индивидуальной гонки
17:00
Прах Карла Лагерфельда будет смешан с останками его единственной любви
16:56
Тимошенко озвучила главную обязанность власти
16:56
Оставили от "Ювентуса" только название: в сети бурно отреагировали на победу "Динамо"
16:34
​В России сравнили политику Путина и Гитлера: известный социолог дал меткую оценку
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Ряд районов Одесской области остались без бюджета развития: депутаты подали в суд

среда, 20 февраля 2019, 17:12

Депутаты облсовета от партии "Наш край" Иван Кюссе, Александр Кащи, Олег Сулаков, Георгий Чикликчи и Юрий Димчогло подали в суд и намерены отменить решение о принятии бюджета развития региона на 2019 год.

Об этом сегодня рассказали представители политической силы на пресс-конференции, пишет "Одесса-медиа".

Так, глава депутатской фракции "Наш край" Александр Кащи отметил, что более 60% средств бюджета развития распределили между четырьмя районами области и Одессой – в ущерб остальных 22 районов.

"Все было решено в кулуарах: депутаты провластной партии обсудили и распределили деньги накануне сессии. Мы получили проект бюджета в ночь перед сессией, фактически за несколько часов до голосования. В Одесской области существует "установка направить силы на продвижение провластных кандидатов". Поэтому основная часть бюджета развития были распределены в районы, где намерены избираться представители от партии власти. Например, по Подольскому району готовится "зайти" в парламент действующий нардеп Алексей Гончаренко, а по Арцизскому району – депутат облсовета Сергей Паращенко", - отметили в "Нашем крае".

В ответ на происходящее более 4 тыс. жителей юга Одесской области подписали обращение к губернатору Максиму Степанову, главе облсовета Анатолию Урбанскому и народному депутату Антону Киссе, в котором выразили свое возмущение в отношении принятия бюджета и несправедливого распределения средств между районами. Однако призывы к руководству области исправить ситуацию остались без ответа.

"Это неправильно, когда региональная власть удовлетворяет свои политические амбиции за счет большинства жителей Одесской области. Мы видим, как ее действия направлены на уничтожение ряда районов, а ситуацию в целом доводят до абсурда: в то время как в некоторых селах могут заморозить строительство ФАПов, в других населенных пунктах, где есть интерес будущих кандидатов в народные депутаты от провластной партии, возводят абсолютно новый забор вокруг кладбища", - отметил депутат облсовета Иван Кюсе.

Теперь решение Одесского областного совета от 21 декабря 2018 года №913 в части утвержденного распределения бюджета развития по объектам в 2019 году депутаты партии "Наш край" будут требовать от суда признать незаконным.

Ключевым аргументами политики называют то, что принятый документ противоречит украинскому законодательству, в том числе Конституции, а кроме того был принят с нарушением регламента.

Фотовзгляд

Все галереи
Фестиваль гигантских китайских фонарей в Киеве

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Человек в футляре: чем привлекает электорат Юрий Бойко

Путин будет использовать все средства в Украине кроме одного - генерал

С крокодилами договориться нельзя: офицер США объяснил, почему Украина выбирает НАТО

Перед выборами в Украине Россия может ударить на разных "фронтах" - Эдвард Лукас

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: