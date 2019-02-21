Яценюк предрек Украине длительный коалиционный кризис после выборов

Украина столкнется со значительными проблемами в плане создания новой коалиции после парламентских выборов осенью 2019 года.

Такое мнение высказал лидер партии "Народный фронт", премьер-министр 2014-2016 годов Арсений Яценюк в четверг, 21 февраля, во время открытия 7-го Киевского форума для молодежи.

"Предполагаю, что коалиционные переговоры после парламентских выборов будут долговременными. Это будет не так, как в 2014 году, когда я как премьер-министр сформировал коалицию с президентом Порошенко практически через две недели. На этот раз это будет гораздо сложнее", - сказал политик .

При этом он высказал предостережение о создании коалиции с людьми, для которых политика - только хобби.

"Важно, кто будет члены этой правящей коалиции? Прагматичные силы, рациональные люди? Те, кто знают, куда идти и что делать, или какие-то странные люди, для которых политика - это хобби, которые будут пытаться разорвать страну на куски?" - сказал лидер "Народного фронта".

Отвечая на вопрос о возможности для привлечения инвестиций в страну, Яценюк отметил, что "политическая стабильность и предсказуемость" являются одной из главных предпосылок для этого.

Он назвал еще шесть ключевых факторов, влияющих на бизнес-климат. Прежде всего, это российская агрессия, которой до сих пор боятся определенные потенциальные инвесторы. Для улучшения инвестклимата, подчеркнул Яценюк, необходимо также достижения высоких стандартов верховенства права, согласования и ограничения ряда полномочий силовых структур, взвешенная бюджетная и фискальная политика.

Среди факторов улучшения бизнес-климата политик назвал также приватизацию банковского сектора и проведения земельной реформы.