В Раде потребовали ускорить создание ВСК по вмешательству России в выборы

"Народный фронт" требует ускорить процесс создания в Верховной Раде временную следственную комиссию по расследованию фактов вмешательства в выборы в Украине со стороны России и граждан Украины, которые с ней связаны.

Об этом во время Согласительного совета сказал руководитель фракции Максим Бурбак.

"Нацполиция обнаружила, что Россия готовит фальсификацию выборов в Украине. Об этом также сообщает американская разведка. Соответствующая работа уже ведется врагом в Крыму и на Донбассе", - подчеркнул Бурбак.

По его словам, НФ требует создать ВСК Верховной Рады по расследованию этих фактов.

"Эта комиссия, в частности, должна расследовать источники финансирования пропутинских СМИ. Речь идет о телеканалах, которые называются украинскими, но открыто работают на капитуляцию перед Россией", - подчеркнул Бурбак.

Он призвал председателей фракций поддержать проект постановления о ВСК и "наконец предоставить своих кандидатов в состав группы".

Он также добавил, что одним из таких телеканалов против него и "Народного фронта" были поданы иски в суд.

"Телеканал NewsOne подал два иска против меня, партии "Народный фронт" и коллег из БПП. Оспаривает в суде то, что его назвали кремлевским пропагандистским телеканалом. NewsOne обливает грязью украинских военных, отрицает факты вооруженной агрессии против Украины и формирует в сознании зрителей "картинки" по методичкам государства-агрессора. Мы докажем в суде свою правоту", - сказал руководитель фракции.

Бурбак напомнил также, что в прошлом году парламент принял постановление о введении санкций против кремлевских телеканалов в Украине.

"Здесь решение за президентом как главой СНБО", - подчеркнул руководитель фракции.