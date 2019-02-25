РУС. | УКР.

понедельник, 25 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.80
Меню
Политика

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

25 февраля

17:45
Соратник Медведчука сделал громкое заявление о Яценюке: в "Народном фронте" опровергли
17:39
ДТП с полицией под Киевом: новые подробности, фото и видео момента аварии
17:26
В Украине посвятили монету коню: опубликованы фото
17:25
Футболист сборной Украины получил забавное наказание за пари с журналистом: опубликовано видео
17:08
Притворялся мертвым: в Киеве задержали коварного убийцу, опубликовано фото
17:02
Гройсман и Тарута возглавили список кандидатов в премьер-министры
16:57
В центре Киева плита с фасада отеля едва не убила женщину: фото и видео с места ЧП
16:57
Где смотреть онлайн Реал - Барселона: расписание трансляций
16:53
ЦВК легазиловала плату агитаторам на выборах
16:41
В Раде потребовали ускорить создание ВСК по вмешательству России в выборы
16:36
​Гривня может упасть от испуга: эксперты озвучили главную опасность
16:35
Оскар-2019: названы худшие наряды звезд
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Раде потребовали ускорить создание ВСК по вмешательству России в выборы

понедельник, 25 февраля 2019, 16:41

"Народный фронт" требует ускорить процесс создания в Верховной Раде временную следственную комиссию по расследованию фактов вмешательства в выборы в Украине со стороны России и граждан Украины, которые с ней связаны.

Об этом во время Согласительного совета сказал руководитель фракции Максим Бурбак.

"Нацполиция обнаружила, что Россия готовит фальсификацию выборов в Украине. Об этом также сообщает американская разведка. Соответствующая работа уже ведется врагом в Крыму и на Донбассе", - подчеркнул Бурбак.

По его словам, НФ требует создать ВСК Верховной Рады по расследованию этих фактов.

"Эта комиссия, в частности, должна расследовать источники финансирования пропутинских СМИ. Речь идет о телеканалах, которые называются украинскими, но открыто работают на капитуляцию перед Россией", - подчеркнул Бурбак.

Он призвал председателей фракций поддержать проект постановления о ВСК и "наконец предоставить своих кандидатов в состав группы".

Он также добавил, что одним из таких телеканалов против него и "Народного фронта" были поданы иски в суд.

"Телеканал NewsOne подал два иска против меня, партии "Народный фронт" и коллег из БПП. Оспаривает в суде то, что его назвали кремлевским пропагандистским телеканалом. NewsOne обливает грязью украинских военных, отрицает факты вооруженной агрессии против Украины и формирует в сознании зрителей "картинки" по методичкам государства-агрессора. Мы докажем в суде свою правоту", - сказал руководитель фракции.

Бурбак напомнил также, что в прошлом году парламент принял постановление о введении санкций против кремлевских телеканалов в Украине.

"Здесь решение за президентом как главой СНБО", - подчеркнул руководитель фракции.

Фотовзгляд

Все галереи
Динамо - Олимпиакос: главные кадры матча

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Спойлеры, торпеды и бизнесмены: кто и как пытается запутать избирателей в Украине

В Украине президентом может стать любой за 350 млн долларов - политический эксперт

Человек в футляре: чем привлекает электорат Юрий Бойко

Путин будет использовать все средства в Украине кроме одного - генерал

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: