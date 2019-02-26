РУС. | УКР.

вторник, 26 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.80
Меню
Политика

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

26 февраля

20:30
"Укроборонпром" отреагировал на скандал с хищениями на заводах Минобороны
20:18
Активисты устроили огненный протест фигуранту скандала вокруг Минобороны: видео и фото
19:59
Покатались безвиз и хватит: в сети скандал из-за отмены статьи о незаконном обогащении
19:35
Долгая карьера: в "Манчестер Сити" сделали громкое заявление об украинском футболисте
19:27
Еще одна группа отказалась ехать от Украины на Евровидение
19:11
Украинская полиция поймала серийного грабителя, скрывавшегося почти 20 лет
18:40
Конституционный суд "простил" украинским чиновникам незаконное обогащение
18:37
10 главных рисков для мировой экономики в 2019 году: неутешительный прогноз
18:27
Эксперты ЕБА раскритиковали повышение тарифов УЗ: документ
18:19
В Японии врачи спасли новорожденного весом 268 граммов
18:17
Вратарь "Шахтера" поддержал пленных украинских моряков: опубликованы фото
18:01
Украинские школьники будут изучать Томос и создание ПЦУ: названа дата
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Активисты устроили огненный протест фигуранту скандала вокруг Минобороны: видео и фото

вторник, 26 февраля 2019, 20:18

Активисты провели акцию под домом Игоря Гладковского, сына отстраненного от должности первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, фигуранта журналистского расследования о коррупции в Минобороны.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Отмечается, что представители националистических организаций ("Национальный корпус", "Национальные дружины") разбросали перед воротами дома в селе Козин Киевской области бумажки в виде денег и разлили красную краску как "символ крови".

Организаторы сначала заявили, что акция "Разворовываешь оборонку Украины - отрубим руки" будет мирной, но вскоре представители националистических организаций начали применять пиротехнику, в окна здания начали швырять камни, а перед входом во двор подожгли искусственные деньги, залитые краской.

Информации о пострадавших нет. Полиция составила админпротокол о правонарушении. На момент акции никто из здания, где проходил протест, не вышел.

Как сообщал "Апостроф", ранее Гладковский обратился в Главную военную прокуратуру и НАБУ с заявлением относительно скорейшей проверки всех фактов, изложенных в журналистском расследовании о хищениях в оборонной сфере, в которых фигурирует его сын

Фотовзгляд

Все галереи
Динамо - Олимпиакос: главные кадры матча

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Спойлеры, торпеды и бизнесмены: кто и как пытается запутать избирателей в Украине

В Украине президентом может стать любой за 350 млн долларов - политический эксперт

Человек в футляре: чем привлекает электорат Юрий Бойко

Путин будет использовать все средства в Украине кроме одного - генерал

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: