Активисты устроили огненный протест фигуранту скандала вокруг Минобороны: видео и фото

Активисты провели акцию под домом Игоря Гладковского, сына отстраненного от должности первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, фигуранта журналистского расследования о коррупции в Минобороны.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Отмечается, что представители националистических организаций ("Национальный корпус", "Национальные дружины") разбросали перед воротами дома в селе Козин Киевской области бумажки в виде денег и разлили красную краску как "символ крови".

Организаторы сначала заявили, что акция "Разворовываешь оборонку Украины - отрубим руки" будет мирной, но вскоре представители националистических организаций начали применять пиротехнику, в окна здания начали швырять камни, а перед входом во двор подожгли искусственные деньги, залитые краской.

Информации о пострадавших нет. Полиция составила админпротокол о правонарушении. На момент акции никто из здания, где проходил протест, не вышел.

Как сообщал "Апостроф", ранее Гладковский обратился в Главную военную прокуратуру и НАБУ с заявлением относительно скорейшей проверки всех фактов, изложенных в журналистском расследовании о хищениях в оборонной сфере, в которых фигурирует его сын