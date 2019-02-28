В ЕС ткнули Украину носом в недореформы: названы главные проблемы

Главные провалы и нерешенные проблемы Украины – судебная и конституционная реформы.

Об этом "Апострофу" рассказал европейский эксперт Густав Грессель.

На вопрос об успехах и провалах Украины в последние пять лет он ответил неоднозначно.

"Если говорить о безопасности, то достижением Украины было возрождение собственных Вооруженных сил. Но я думаю, что Украина сделала достаточно большие шаги вперед и в сферах государственных закупок, энергетики, микролиберализации, дерегуляции, децентрализации, здравоохранения, трудового законодательства", - заметил эксперт.

Одним из главных "провалов" Украины он назвал судебную реформу.

"Среди очевидных проблем и провалов - судебная реформа: старые люди остались, а способность нанять новых довольно ограничена; результаты Общественного совета добродетели в отношении судей в лучшем случае спорны. Это и CБУ, особенно ее антикоррупционное крыло, кроме того, отношения с другими спецслужбами, например, НАБУ, до сих пор странные. Прокуратура не реформированная, полиция реформированная - но есть только определенный прогресс, это Патрульная полиция благодаря американскому финансированию, однако следственная полиция - еще дерьмо. Это самые большие проблемы", - считает Грессель.

Но, по его словам, и это не самое страшное.

"В этом году, во время парламентских выборов, будет заметной и другая проблема: реформа избирательного законодательства была ограниченной, поверхностной. Не было конституционной реформы. Поэтому, какими бы ни были результаты президентских и парламентских выборов, люди олигархов все равно будут в Раде. Также административный тупик между правительством и президентской администрацией может остаться или даже совсем углубиться - в зависимости от результатов выборов.

Вот так это выглядит с европейской перспективы", - подытожил эксперт.

Подробнее о планах России читайте в интервью "Апострофа" с Густавом Гресселем: Россия еще не сдалась в Украине и ждет выборов.