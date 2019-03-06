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Украину накроет новый кризис: появился опасный прогноз по выборам

среда, 06 марта 2019, 19:27

Президентские выборы в Украине могут не стать концом политических разногласий в обществе, а напротив, могут усугубить их.

Об этом "Апострофу" рассказал политический аналитик Андрей Бузаров.

В качестве примера он привел ситуацию в Молдове, где после парламентских выборов разразился серьезный кризис.

"Опытные американские политтехнологи лучше, чем их украинские коллеги, понимают реальность. Кто бы не выиграл президентские выборы, не сможет положить конец политическому кризису", - считает эксперт.

По словам Бузарова, в украинский парламент при любом раскладе попадут разные политические силы. И чтобы сформировать большинство, которое должно выполнять законодательную функцию, нужно будет искать диалог со всеми.

"Кто бы не выиграл президентский пост, ему сложно будет сформировать большинство, которое должно соблюдать прозападный курс. Там не получится давить на кого-то. Нельзя будет сказать: сейчас приедут американцы и по попе надают", - пояснил он.

"Мы сейчас будем видеть ту ситуацию, которая происходила в странах Балтии, когда общество будет нестабильно. Выборы в Молдове показали четкий раскол общества. Нечто подобное будет происходить в Украине, потому что у нас есть действующий военный конфликт: каждую неделю гибнут люди, разрушается инфраструктура. Визит Девида Гейла (заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам - "Апостроф") указывает на поддержку США Украины как государства, но не указывает на поддержку американцами какого-то одного кандидата", - добавил аналитик.

Подробнее читайте в материале "Апострофа" Американцы понимают реальность: зачем в Украину приехал важный человек Трампа.

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