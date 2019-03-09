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​Батя, я стараюсь: сети повеселило праздничное фото двух одиозных экс-регионалов

суббота, 09 марта 2019, 10:04

В сети активно обсуждают фото, на котором бывший "регионал" нынешний лидер "Оппозиционной платформы-За жизнь" Юрий Бойко дарит цветы к 8 марта экс-главе Славянска, подозреваемой в сепаратизме, Неле Штепе.

Соответствующий снимок опубликовала журналист Marina Daniluk-Yarmolaeva.

""Ви така красіва, нате вам цвіти". Просто Бойко вітає бойову подругу Штепу на каналі кума))", - подписано фото.

Под постом появились саркастические комментарии пользователей.

"Така любов, така любов", "так "цвєти" за те, що "красіва" чи за те, що штепа?", "А что ещё можно ожидать между старыми жо*облокавцами – региа*альщиками!", "Фадєєв. Молода гвардія. Версія 2014"", "Батя,я стараюсь!", "Б*я, лучше б они спецовку шили вместе", - пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", днями в списке победителей конкурса претендентов в Верховный суд оказалось 16 "недобросовестных" судей, в том числе Сергей Могил, племянник экс-депутата Сергея Кивалова.

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